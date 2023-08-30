Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 4. haftanın programı

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olacağı futbolseverlerce sorgulanıyor. Heyacanın devam ettiği Süper Lig'de bu hafta maçlar yine ilgiyle takip edilecek.İşte, 4. haftanın güncel programı...
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:
1 Eylül Cuma:
21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar
21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
2 Eylül Cumartesi:
19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: Yasin Kol
21.45 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan
3 Eylül Pazar:
19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker
19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: Zorbay Küçük
21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
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