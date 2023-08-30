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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 4. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Geride kalan üç haftanın ardından heyecanın hız kesmediği ligde bu hafta da seyir zevki yüksek maçlar olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 4. haftanın programı

'de bu hafta hangi maçların olacağı futbolseverlerce sorgulanıyor. Heyacanın devam ettiği Süper Lig'de bu hafta maçlar yine ilgiyle takip edilecek.İşte, 4. haftanın güncel programı...


Türkiye Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

1 Eylül Cuma:

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

2 Eylül Cumartesi:

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: Yasin Kol

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

3 Eylül Pazar:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker

19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: Zorbay Küçük

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

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