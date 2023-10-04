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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig'de 8. haftanın programı

Şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de 8. haftanın programı belli oldu. Futbolseverler de destekleri takımların bu hafta kimlere rakip olacağını merak ediyor. Öte yandan 8. hafta maçlarının ardından Süper Lig'e milli maç arası verilecek. Peki, bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig'de 8. haftanın programı

'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman

16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor: Mert Güzenge

19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

8 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Abdülkadir Bitigen

16.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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