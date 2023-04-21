Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Şampiyonluk yarışı kızışıyor

Süper Lig'de bu haftanın maç programı, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇLARI



Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:



22 Nisan Cumartesi:



19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Ümraniye Belediyesi Şehir)



23 Nisan Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)



19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Nef)



24 Nisan Pazartesi:



17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak Spor Kompleksi)



20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)



Not: Gaziantep FK'ya konuk olması gereken Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken MKE Ankaragücü, 31. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Trabzonspor da haftayı bay geçen ekip olacak.