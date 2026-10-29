Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig 'de 10. haftanın perdesi, yarın oynanacak tek karşılaşmayla açılacak. Haftanın açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray 'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise sahasında Göztepe ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. haftanın programı şöyle:

30 Ekim Cuma:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

1 Kasım Pazar:

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor (Diyarbakır)

16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)



SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU