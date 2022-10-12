Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 10. hafta maç programı)

Süper Lig'de 10. hafta maç programı belli oldu. Süper Lig'in 10. haftasında nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Futbolseverlerin bu hafta ise merak ettiği maç Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ PROGRAMI
14 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
15 Ekim Cumartesi:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler
16 Ekim Pazar:
17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan
17 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler