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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 10. hafta maç programı)

Süper Lig 10. hafta maç programı belli oldu. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Galatasaray, bu hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Son dönemin formda takımları arasında yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Ankaragücü karşısında galibiyet arayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 10. hafta maç programı)

Süper Lig'de 10. hafta maç programı belli oldu. Süper Lig'in 10. haftasında nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Futbolseverlerin bu hafta ise merak ettiği maç Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ PROGRAMI

14 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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