Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 10. hafta maç programı)

Süper Lig'de 10. hafta maç programı belli oldu. Süper Lig'in 10. haftasında nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Futbolseverlerin bu hafta ise merak ettiği maç Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ PROGRAMI



14 Ekim Cuma:



20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



15 Ekim Cumartesi:



14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan



17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu



20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay



20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler



16 Ekim Pazar:



17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar



20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan



17 Ekim Pazartesi:



20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek



20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler