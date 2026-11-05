Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 11. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Süper Lig 'de bu hafta hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Zirve yarışının kızışmasıyla birlikte, Galatasaray, Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'un hangi takımlarla karşı karşıya geleceği merak ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:



SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ



6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir (Isonem Park Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler (RAMS Park)

8 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)

16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe (Çorum Şehir)

18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)



SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU