Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 11. Hafta maç programı)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta zirve mücadelesini yakından ilgilendiren mücadeleler oynanacak. İşte Süper Lig 11. hafta maç programı.
SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
21 Ekim - 20:00 Antalyaspor - İstanbulspor
22 Ekim - 14:30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
22 Ekim - 17:00 Trabzonspor - Sivasspor
22 Ekim - 20:00 Fenerbahçe - Başakşehir
23 Ekim - 14:30 Kasımpaşa - Kayserispor
23 Ekim - 17:00 Adana Demirspor - Konyaspor
23 Ekim - 20:00 Galatasaray - Alanyaspor
24 Ekim - 20:00 Giresunspor - Ankaragücü
24 Ekim - 20:00 Hatayspor - Beşiktaş
SÜPER LİG PUAN DURUMU