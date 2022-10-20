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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 11. Hafta maç programı)

Süper Lig'de 11. haftanın maç fikstürü belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırlarken, Beşiktaş ise deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. İşte Süper Lig'de bu haftanın maçları.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 11. Hafta maç programı)

Spor Toto 'in 11. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta zirve mücadelesini yakından ilgilendiren mücadeleler oynanacak. İşte Süper Lig 11. hafta programı.

SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

21 Ekim - 20:00 Antalyaspor - İstanbulspor

22 Ekim - 14:30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

22 Ekim - 17:00 - Sivasspor

22 Ekim - 20:00 - Başakşehir

23 Ekim - 14:30 Kasımpaşa - Kayserispor

23 Ekim - 17:00 Adana Demirspor - Konyaspor

23 Ekim - 20:00 - Alanyaspor

24 Ekim - 20:00 Giresunspor - Ankaragücü

24 Ekim - 20:00 Hatayspor -

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 11. Hafta maç programı) - 1 Süper Lig puan durumunda son durum

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