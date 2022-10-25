Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 12. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, 11. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenen Fenerbahçe, ligde zirvenin yeni sahibi oldu. Peki, Süper Lig'in 12. haftasında hangi maçlar oynanacak?



SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ



Ligin 12. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



28 Ekim Cuma



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)



29 Ekim Cumartesi



14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)



30 Ekim Pazar



14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)



17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)



17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)



20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



31 Ekim Pazartesi



20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)



20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 11. hafta puan durumu