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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 12. hafta maç fikstürü)

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, takımlarının maç programını merak eden futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile Beşiktaş ise sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Zirvenin yeni sahibi Fenerbahçe ise deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 12. hafta maç fikstürü)

'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, 11. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenen Fenerbahçe, ligde zirvenin yeni sahibi oldu. Peki, Süper Lig'in 12. haftasında hangi maçlar oynanacak?

SÜPER LİG 12. HAFTA  FİKSTÜRÜ

Ligin 12. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

28 Ekim Cuma

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

29 Ekim Cumartesi

14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)

30 Ekim Pazar

14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)

17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

31 Ekim Pazartesi

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 12. hafta maç fikstürü) - 1 Süper Lig 11. hafta puan durumu

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