Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 13. hafta maç programı)

Süper Lig 13. hafta maç programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray-Beşiktaş derbisi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte Süper Lig 13. hafta maç programı.



SÜPER LİG 13. HAFTA PROGRAMI



Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisine de sahne olacak 13. hafta, 4 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.



Ligde bu haftanın müsabaka programı şöyle:



4 Kasım Cuma



20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)



20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)



5 Kasım Cumartesi



14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)



20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)



6 Kasım Pazar



14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)



17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)



7 Kasım Pazartesi



20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)



20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)