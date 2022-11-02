Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 13. hafta maç programı)

Süper Lig 13. hafta maç programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray-Beşiktaş derbisi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte Süper Lig 13. hafta maç programı.
SÜPER LİG 13. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisine de sahne olacak 13. hafta, 4 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.
Ligde bu haftanın müsabaka programı şöyle:
4 Kasım Cuma
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Kasım Cumartesi
14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)
6 Kasım Pazar
14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)
7 Kasım Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)