NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 13. hafta maç programı)

Spor toto Süper Lig'in 13. haftasında hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, bu hafta sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Bu haftanın en kritik maçı ise Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak. İşte Süper Lig 13. hafta maç programı.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 13. hafta maç programı)

13. hafta programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta - derbisi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte Süper Lig 13. hafta maç programı.

SÜPER LİG 13. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisine de sahne olacak 13. hafta, 4 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.

Ligde bu haftanın müsabaka programı şöyle:

4 Kasım Cuma

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Kasım Cumartesi

14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

6 Kasım Pazar

14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)

7 Kasım Pazartesi

20.00 -Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...