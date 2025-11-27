Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 14. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın açılacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?