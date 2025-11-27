Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 14. hafta fikstürü ve güncel puan durumu
27.11.2025 10:32
AA
Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın açılacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. haftanın programı şöyle:
SÜPER LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ
Yarın:
20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)
29 Kasım Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor (Çaykur Didi)
17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)
30 Kasım Pazar:
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
Süper Lig 14. hafta güncel puan durumu tablosu.