Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta güncel puan durumu)

Süper Lig'de bu haftanın fikstürü ve oynanacak maçlar belli oldu. Ligde bu hafta Galatasaray sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu.



SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?



29 KASIM CUMA



20:00 Antalyaspor - Sivasspor



30 KASIM CUMARTESİ



13:30 Samsunspor - Bodrumspor



16:00 Adana Demirspor - Konyaspor



19:00 Başakşehir - Göztepe



19:00 Alanyaspor - Trabzonspor



1 ARALIK PAZAR



16:00 Rizespor - Kayserispor



19:00 Galatasaray - Eyüpspor



2 ARALIK PAZARTESİ



20:00 Hatayspor - Beşiktaş



20:00 Fenerbahçe - Gaziantep FK



SÜPER LİG PUAN DURUMU