Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta güncel puan durumu)
Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı tüm futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler Süper Lig maç fikstürüne çevrildi. Süper Lig'de 14. hafta bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu.
Süper Lig'de bu haftanın fikstürü ve oynanacak maçlar belli oldu. Ligde bu hafta Galatasaray sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu.
SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
29 KASIM CUMA
20:00 Antalyaspor - Sivasspor
30 KASIM CUMARTESİ
13:30 Samsunspor - Bodrumspor
16:00 Adana Demirspor - Konyaspor
19:00 Başakşehir - Göztepe
19:00 Alanyaspor - Trabzonspor
1 ARALIK PAZAR
16:00 Rizespor - Kayserispor
19:00 Galatasaray - Eyüpspor
2 ARALIK PAZARTESİ
20:00 Hatayspor - Beşiktaş
20:00 Fenerbahçe - Gaziantep FK
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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