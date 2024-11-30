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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta güncel puan durumu)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı tüm futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler Süper Lig maç fikstürüne çevrildi. Süper Lig'de 14. hafta bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta güncel puan durumu)

'de bu haftanın fikstürü ve oynanacak maçlar belli oldu. Ligde bu hafta Galatasaray sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu.

SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

29 KASIM CUMA

20:00 Antalyaspor - Sivasspor

30 KASIM CUMARTESİ

13:30 Samsunspor - Bodrumspor

16:00 Adana Demirspor - Konyaspor

19:00 Başakşehir - Göztepe

19:00 Alanyaspor - Trabzonspor

1 ARALIK PAZAR

16:00 Rizespor - Kayserispor

19:00 Galatasaray - Eyüpspor

2 ARALIK PAZARTESİ

20:00 Hatayspor - Beşiktaş

20:00 Fenerbahçe - Gaziantep FK

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta güncel puan durumu) - 1
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