Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta maç programı)

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Dünya Kupası nedeniyle verilecek ara öncesi son maçlar oynanacak. İşte Süper Lig'de 14. haftanın maç fikstürü.



SÜPER LİG 14. HAFTA PROGRAMI



Süper Lig'de 14. hafta, 11 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.



Ligde gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:



11 Kasım Cuma



20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Alanya Oba)



20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)



12 Kasım Cumartesi



14.30 Demir Grup Sivasspor-Hangi Kredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül)



17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor (Ülker)



20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)



13 Kasım Pazar



14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)



17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)