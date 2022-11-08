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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta maç programı)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig'de bu hafta son maçlar oynanacak ve maçlara kupa nedeniyle 25 Aralık tarihine kadar ara verilecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta maç programı)

Spor Toto 'de 14. haftanın programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Dünya Kupası nedeniyle verilecek ara öncesi son maçlar oynanacak. İşte Süper Lig'de 14. haftanın maç fikstürü.

SÜPER LİG 14. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 14. hafta, 11 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.

Ligde gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:

11 Kasım Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Alanya Oba)

20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

12 Kasım Cumartesi

14.30 Demir Grup Sivasspor-Hangi Kredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül)

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor (Ülker)

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

13 Kasım Pazar

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

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