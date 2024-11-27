Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta puan durumu)
Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, futbolseverler tarafından yakından takip edilmeye başladı. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyetlerini sürdürmek için yeniden sahaya çıkacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının fisktürü belli oldu. İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yapılan açıklamaya göre, maçların tarih ve saat bilgisi.
SÜPER LİG'DE BU HAFTA
29 Kasım Cuma:
20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor
30 Kasım Cumartesi:
13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK
16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor
19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe
19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor
1 Aralık Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor
19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Süperlig
- Futbol
- Maç