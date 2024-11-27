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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta puan durumu)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, futbolseverler tarafından yakından takip edilmeye başladı. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyetlerini sürdürmek için yeniden sahaya çıkacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta puan durumu)

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının fisktürü belli oldu. İşte Türkiye Federasyonu (TFF) yapılan açıklamaya göre, maçların tarih ve saat bilgisi.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

29 Kasım Cuma:

20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK

16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor

19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe

19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor

1 Aralık Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor

19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta puan durumu) - 1
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