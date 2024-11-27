Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 14. hafta puan durumu)

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının fisktürü belli oldu. İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yapılan açıklamaya göre, maçların tarih ve saat bilgisi.



SÜPER LİG'DE BU HAFTA



29 Kasım Cuma:



20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor



30 Kasım Cumartesi:



13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK



16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor



19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe



19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor



1 Aralık Pazar:



16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor



19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor



2 Aralık Pazartesi:



20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş



20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK



SÜPER LİG PUAN DURUMU