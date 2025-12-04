Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 15. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, haftanın açılış mücadelesinde Samsunspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

5 Aralık Cuma:

20.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

6 Aralık Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

7 Aralık Pazar:

14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa (Kocaeli)

20.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

8 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Alanya Oba)



SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU