Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 15. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de heyecan bu hafta kaldığı yerden devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının sona ermesiyle birlikte, Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

DERBİ HEYECANI YAŞANACAK

Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor, Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek.

24 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ



23 Aralık Cuma:



20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan



20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler



24 Aralık Cumartesi:



13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan



16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka



19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler



25 Aralık Pazar:



13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar



16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan



16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Bahattin Şimşek



19.00 Galatasaray-İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen