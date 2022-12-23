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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 15. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, 15. hafta fikstürünün belli olmasıyla birlikte merak ediliyor. Süper Lig'de 15. hafta maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte 15. haftanın maç fikstürü.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 15. hafta maç fikstürü)

'de heyecan bu hafta kaldığı yerden devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının sona ermesiyle birlikte, Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

DERBİ HEYECANI YAŞANACAK

Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor, Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. 

24 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

23 Aralık Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

24 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen

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