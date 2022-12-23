Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 15. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de heyecan bu hafta kaldığı yerden devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının sona ermesiyle birlikte, Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
DERBİ HEYECANI YAŞANACAK
Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor, Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek.
24 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ
23 Aralık Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
24 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
25 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar
16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen