Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 15. hafta puan durumu ve maç programı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yine birbirinden heyecanlı mücadeleler yaşanacak. Lig'in 15. haftası, yarın oynanacak bir maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, Papara Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 15. hafta puan durumu ve maç programı.



SÜPER LİG'DE BU HAFTA



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. haftanın maç programı şöyle:



Yarın:



20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)



7 Aralık Cumartesi:



13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)



19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)



8 Aralık Pazar:



13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)



16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)



19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)



9 Aralık Pazartesi:



20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)



SÜPER LİG PUAN DURUMU