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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 16. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, 16. hafta fikstürünün belli olmasıyla birlikte merak ediliyor. Süper Lig'de 16. hafta maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte 16. haftanın maç fikstürü.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 16. hafta maç fikstürü)

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Spor Toto 'in 16. haftası, yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Aralık Salı:

17.00 MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor (Eryaman)

17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

28 Aralık Çarşamba:

17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

29 Aralık Perşembe:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (ÇotanakSpor Kompleksi)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları ise şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2

HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: 1-3

Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: 1-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1

Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-İstanbulspor: 2-1

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