Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 16. hafta maç fikstürü)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçlarının programı şöyle:



27 Aralık Salı:



17.00 MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor (Eryaman)



17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)



28 Aralık Çarşamba:



17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)



17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)



29 Aralık Perşembe:



17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)



17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (ÇotanakSpor Kompleksi)



20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları ise şöyle:



Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2



HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: 1-3



Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: 1-1



Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-2



Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0



Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1



Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1



Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-2



Galatasaray-İstanbulspor: 2-1