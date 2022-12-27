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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 16. hafta maç programı ve puan durumu)

Süper Lig'de bu haftanın maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak. Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 16. hafta maç programı ve puan durumu)

16. hafta maç programı belli oldu. Süper Lig'de yeni haftanın maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. bu akşam sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Medipol Başakşehir ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. İşte Süper Lig'de haftanın maç programı.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçlarının programı şöyle:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 16. hafta maç programı ve puan durumu) - 1

Bugün:

17.00 MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor (Eryaman)

17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

28 Aralık Çarşamba:

17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük- (Atatürk Olimpiyat)

29 Aralık Perşembe:

17.00 Demir Grup Sivasspor- (Sivas 4 Eylül)

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (ÇotanakSpor Kompleksi)

20.00 -Adana Demirspor (Vodafone Park)

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 16. hafta maç programı ve puan durumu) - 2 Süper Lig 15. Hafta

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