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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper lig 17. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, 17. hafta fikstürünün belli olmasıyla birlikte merak ediliyor. Süper Lig'de 17. hafta maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte 17. haftanın maç fikstürü.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper lig 17. hafta maç fikstürü)

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Süper Lig puan durumu (Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu)

Spor Toto 'in 17. haftası, yarın 2 maçla başlayacak.

Beşiktaş 17. haftayı bay geçecek.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

3 Ocak Salı:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

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