Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper lig 17. hafta maç fikstürü)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, yarın 2 maçla başlayacak.

Beşiktaş 17. haftayı bay geçecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:



3 Ocak Salı:



17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)



4 Ocak Çarşamba:



17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)



20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)



20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)



5 Ocak Perşembe:



17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)



20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)



20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)