Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 17. hafta maç programı)
Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Ligin ilk yarısı 17. hafta maçlarıyla birlikte sona erecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'in ilk yarısı bu hafta oynanacak mücadelelerin ardından sona erecek. Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
HAFTANIN AÇILIŞ MAÇI
Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
21 Aralık Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
22 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep)
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
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