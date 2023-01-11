Süper Lig'de 19. hafta maç fikstürü belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor zorlu mücadelelere çıkacak. İşte bu haftanın maç programı.



SÜPER LİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ



13 Ocak Cuma



17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)



20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)



14 Ocak Cumartesi



13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)



16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)



16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



15 Ocak Pazar



13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 19. hafta maç fikstürü) Haberi Görüntüle