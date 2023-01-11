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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 19. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de bu haftanın maçları, tuttukları takımların maçlarını izlemek isteyen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Bu hafta ligde yine zirve mücadelesi için zorlu karşılaşmalar oynanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 19. hafta maç fikstürü.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 19. hafta maç fikstürü)

'de 19. hafta fikstürü belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor zorlu mücadelelere çıkacak. İşte bu haftanın maç programı.

SÜPER LİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ

13 Ocak Cuma

17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)

14 Ocak Cumartesi

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

15 Ocak Pazar

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 19. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 19. hafta maç fikstürü)

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