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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 20. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de bu haftanın maç programı belli oldu. Ligin ikinci yarısı bu hafta oynanacak maçlarla birlikte başlayacak. Süper Lig'in lideri Galatasaray bu hafta sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 20. hafta maç fikstürü)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen lig fikstürüyle birlikte ikinci yarının programı belli oldu. Peki, 'de bu hafta hangi maçlar var?

20. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Ocak Cuma

20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

21 Ocak Cumartesi

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

22 Ocak Pazar

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

23 Ocak Pazartesi

20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 20. hafta maç fikstürü) - 1

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