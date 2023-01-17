Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 20. hafta maç fikstürü)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen lig fikstürüyle birlikte ikinci yarının maç programı belli oldu. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



20. HAFTA PROGRAMI



Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:



20 Ocak Cuma



20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)



21 Ocak Cumartesi



16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)



22 Ocak Pazar



13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)



16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)



16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)



19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



23 Ocak Pazartesi



20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)

SÜPER LİG PUAN DURUMU