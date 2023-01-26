Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 21. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de 21. hafta maç programı açıklandı. Ligde bu hafta yarın oynanacak Beşiktaş-Alanyaspor maçıyla birlikte başlayacak. Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe ise sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. İşte Süper Lig'de bu haftanın maç programı.



SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ PROGRAMI



Ligde 21. haftanın maç programı şu şekilde:



27 Ocak Cuma



20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)



28 Ocak Cumartesi



13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)



16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)



16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)



19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)



29 Ocak Pazar



13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

SÜPER LİG PUAN DURUMU