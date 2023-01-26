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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 21. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de bu haftanın maç programı belli oldu. Ligde zirve mücadelesi kızışmaya devam ederken, futbolseverler tuttukları takımların maç programını merak ediyor. Süper Lig'in yeni haftasında yarın Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 21. hafta maç programı.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 21. hafta maç fikstürü)

'de 21. hafta maç programı açıklandı. Ligde bu hafta yarın oynanacak Beşiktaş-Alanyaspor maçıyla birlikte başlayacak. Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe ise sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. İşte Süper Lig'de bu haftanın maç programı.

SÜPER LİG 21. HAFTA PROGRAMI

Ligde 21. haftanın maç programı şu şekilde:

27 Ocak Cuma

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)

28 Ocak Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

29 Ocak Pazar

13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 21. hafta maç fikstürü) - 1

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