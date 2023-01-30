Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 22. hafta maç programı)

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maç programının belli olmasıyla birlikte futbolseverler takımlarının oynayacağı karşılaşmaları merak ediyor. Ligde bu hafta zirve mücadelesi iyice kızışacak. İşte Süper Lig'de 22. haftanın maç programı.



SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ



31 Ocak Salı:



17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)



1 Şubat Çarşamba:



17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)



17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)



20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)



20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)



2 Şubat Perşembe:



17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)



17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)



20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)