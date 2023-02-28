Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig puan durumu ve 24. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) depremler nedeniyle ertelenen lig programını duyurdu ve 24, 25 ve 26. haftanın programlarını açıkladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ



3 Mart Cuma:



Alanyaspor-Başakşehir



4 Mart Cumartesi:



Karagümrük-Sivasspor

Trabzonspor-Ümraniyespor

Kayserispor-Fenerbahçe



5 Mart Pazar:



Konyaspor-Giresunspor

Adana Demirspor-Hatayspor (İptal edildi)

Gaziantep FK-Galatasaray (İptal edildi)

Beşiktaş-Ankaragücü



SÜPER LİG PUAN DURUMU