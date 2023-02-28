Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig puan durumu ve 24. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) depremler nedeniyle ertelenen lig programını duyurdu ve 24, 25 ve 26. haftanın programlarını açıkladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ
3 Mart Cuma:
Alanyaspor-Başakşehir
4 Mart Cumartesi:
Karagümrük-Sivasspor
Trabzonspor-Ümraniyespor
Kayserispor-Fenerbahçe
5 Mart Pazar:
Konyaspor-Giresunspor
Adana Demirspor-Hatayspor (İptal edildi)
Gaziantep FK-Galatasaray (İptal edildi)
Beşiktaş-Ankaragücü
SÜPER LİG PUAN DURUMU