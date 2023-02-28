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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig puan durumu ve 24. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, takımlarının maçlarını izlemek isteyen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenen Süper Lig'de, maçların yeniden oynanacağı tarih TFF tarafından belirlendi. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig puan durumu ve 24. hafta maç fikstürü)

'de 24. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) depremler nedeniyle ertelenen lig programını duyurdu ve 24, 25 ve 26. haftanın programlarını açıkladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

3 Mart Cuma:

Alanyaspor-Başakşehir

4 Mart Cumartesi:

Karagümrük-Sivasspor
Trabzonspor-Ümraniyespor
Kayserispor-Fenerbahçe

5 Mart Pazar:

Konyaspor-Giresunspor
Adana Demirspor-Hatayspor (İptal edildi)
Gaziantep FK-Galatasaray (İptal edildi)
Beşiktaş-Ankaragücü

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig puan durumu ve 24. hafta maç fikstürü) - 1

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