Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 25. hafta maç programı)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, tuttukları takımların maçlarını merak eden futbolseverler tarafından sorgulanıyor. TFF tarafından Süper Lig'de 25. haftanın maç programı belirlendi. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



Yarın:



20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi)



11 Mart Cumartesi:



16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)



12 Mart Pazar:



13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)



16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)



13 Mart Pazartesi:



20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

