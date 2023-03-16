Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 26. hafta maç programı ve puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Arabam.com Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak. İşte bu haftanın maç programı.

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



Yarın:



20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



18 Mart Cumartesi:



13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)



19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)



19 Mart Pazar:



16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)



19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)



NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU