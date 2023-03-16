NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 26. hafta maç programı ve puan durumu)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, tuttukları takımların karşılaşmalarını izlemek isteyen futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'in 26. hafta Konyaspor ve Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 26. hafta maç programı.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 26. hafta maç programı ve puan durumu)

Spor Toto 'de 26. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Arabam.com Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak. İşte bu haftanın maç programı.

SÜPER LİG 26. HAFTA PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 26. hafta maç programı ve puan durumu) - 1

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...