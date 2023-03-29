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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 27. hafta maç programı)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen 2 haftalık ara dün sona erdi. Ligin 27. haftasında ise kritik mücadeleler yaşanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 27. hafta maç programı)

Spor Toto 'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında derbi heyecanı yaşanacak. Milli aranın sona ermesiyle birlikte, takımlarının ligdeki mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler, 27. hafta maçlarının oynanacağı tarihleri araştırıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG 27. HAFTA FİKSTÜRÜ

Milli maç arası nedeniyle 2 hafta ara verilen Süper Lig'de 27. haftanın programı belli oldu. Ligin 27. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.

şöyle:

1 Nisan Cumartesi:

Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş Spor Kompleksi - 16.00)

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim - 16.00)

Galatasaray-Adana Demirspor (Nef - 20.30)

2 Nisan Pazar:

Hangikredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir - 13.30)

Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi - 16.00)

İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu - 20.30)

Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker - 20.30)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor’a konuk olması gereken Demir Grup Sivasspor, 27. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Fraport TAV Antalyaspor da bay geçen ekip olacak.

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 27. hafta maç programı) - 1 Süper Lig 26. hafta puan durumu tablosu

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