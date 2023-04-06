Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 28. hafta maç programı)

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu.



SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ PROGRAMI



Yarın:



20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



8 Nisan Cumartesi:



16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)



20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)



9 Nisan Pazar:



16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)



20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)



10 Nisan Pazartesi:



16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)



20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)



NOT: Galatasaray haftayı bay geçecek. Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 28. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.