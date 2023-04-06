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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 28. hafta maç programı)

Spor Toto Süper Lig'de bu haftanın maç programı, futbolseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray haftanın bay geçen ekibi olacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 28. hafta maç programı.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 28. hafta maç programı)

Spor Toto 'de 28. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu.

SÜPER LİG 28. HAFTA PROGRAMI

Yarın:

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Nisan Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)

20.30 -Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazartesi:

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük- (Atatürk Olimpiyat)

NOT: haftayı bay geçecek. Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 28. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

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