Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 29. hafta maç fikstürü ve puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ve Beşiktaş arasında derbi heyecanı yaşanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇ PROGRAMI



14 Nisan Cuma



20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)



15 Nisan Cumartesi



16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)



20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)



16 Nisan Pazar



16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)



20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)



Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken VavaCars Fatih Karagümrük, 29. haftayı hükmen kazanarak geçecek. HangiKredi Ümraniyespor da haftayı bay geçen ekip olacak.



SÜPER LİG PUAN DURUMU