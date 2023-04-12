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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 29. hafta maç fikstürü ve puan durumu)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, şampiyonluk mücadelesinin kızışmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Galatasaray bu hafta evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe evinde Ankaragücü'yle, Beşiktaş ise deplasmanda Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak. İşte Süper Lig'de 29. haftanın maç programı.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 29. hafta maç fikstürü ve puan durumu)

Spor Toto 'de 29. haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ve Beşiktaş arasında derbi heyecanı yaşanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG 29. HAFTA PROGRAMI

14 Nisan Cuma

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

15 Nisan Cumartesi

16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

16 Nisan Pazar

16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken VavaCars Fatih Karagümrük, 29. haftayı hükmen kazanarak geçecek. HangiKredi Ümraniyespor da haftayı bay geçen ekip olacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 29. hafta maç fikstürü ve puan durumu) - 1 Süper Lig 28. hafta puan durumu

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