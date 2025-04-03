Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 30. hafta güncel puan durumu)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan maçların programı belli oldu. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 30. hafta güncel puan durumu.



SÜPER LİG'DE DERBİ HAFTASI



Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maç programı belli oldu.



Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 6 Nisan Pazar günü derbi mücadelesi oynanacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen görev alacak.



SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?



Ligde 30. hafta maçları şöyle:



- Yarın:



20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu



- 5 Nisan Cumartesi:



13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır



16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay



19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk



- 6 Nisan Pazar:



13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler



16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan



19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen



- 7 Nisan Pazartesi:



20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam



20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

SÜPER LİG PUAN DURUMU