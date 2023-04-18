Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 30. hafta puan durumu ve maç fikstürü)

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı, bu akşam oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 30. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Bugün:



20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)



20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)



Yarın:



17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)



17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)



20 Nisan Perşembe:



17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)



20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)



NOT: Beşiktaş, Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU