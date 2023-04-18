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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 30. hafta puan durumu ve maç fikstürü)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, şampiyonluk heyecanının kızışmasıyla birlikte sorgulanıyor. Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray bu akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yarın ise Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir ile mücadele edecek. İşte Süper Lig puan durumu ve maç fikstürü.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 30. hafta puan durumu ve maç fikstürü)

Spor Toto 'de 30. hafta heyecanı, bu akşam oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 30. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Bugün:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

Yarın:

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20 Nisan Perşembe:

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)

NOT: Beşiktaş, Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 30. hafta puan durumu ve maç fikstürü) - 1

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