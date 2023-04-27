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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 32. hafta fikstürü ve puan durumu)

Süper Lig'de bu haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray arasında kritik bir derbi mücadelesi yaşanacak. Şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu hafta oynayacakları maçlarda galibiyet arayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 32. hafta fikstürü ve puan durumu)

'de bu hafta, lider ile takipçilerinden 'ın Vodafone Park'ta yapacağı derbiye de sahne olacak. Karşılaşma, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

SÜPER LİG 32. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)

29 Nisan Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Demir Grup Sivasspor- (Sivas 4 Eylül)

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

30 Nisan Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Not: Gaziantep FK'yı konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor'u ağırlaması gereken Medipol Başakşehir 32. haftayı hükmen galip geçecek. Adana Demirspor da haftayı bay geçen ekip olacak.

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 32. hafta fikstürü ve puan durumu) - 1 Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu tablosu

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