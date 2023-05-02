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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 33. hafta fikstürü ve güncel puan durumu)

Süper Lig'de bu haftanın maçları, şampiyonluk mücadelesinin kızışmasıyla birlikte futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşırken, Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u geçmeye çalışacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 33. hafta fikstürü ve güncel puan durumu.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 33. hafta fikstürü ve güncel puan durumu)

'de bu hafta, Galatasaray sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 33. haftanın müsabaka programı açıklandı. İşte ayrıntılar.

SÜPER LİG 33. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

6 Mayıs Cumartesi

16.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

7 Mayıs Pazar

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)

8 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş)

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 33. hafta fikstürü ve güncel puan durumu) - 1 Süper Lig 33. hafta güncel puan durumu

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