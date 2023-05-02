Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 33. hafta fikstürü ve güncel puan durumu)

Süper Lig'de bu hafta, Galatasaray sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 33. haftanın müsabaka programı açıklandı. İşte ayrıntılar.



SÜPER LİG 33. HAFTA PROGRAMI



Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:



6 Mayıs Cumartesi



16.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)



19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)



7 Mayıs Pazar



13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)



8 Mayıs Pazartesi



20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş)



20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

SÜPER LİG PUAN DURUMU