Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 36. hafta maç programı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki kaderi belli olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?



36. HAFTA SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI



17 Mayıs Cumartesi:



19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)



18 Mayıs Pazar:



19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)



19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)



19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)



19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)



19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)