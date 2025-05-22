Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 37. hafta maç programı

Süper Lig'de bu haftanın maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıklamasına göre, ligde 37. hafta oynanacak maçlar şu şekilde;



SÜPER LİG'DE BU HAFTA



24 Mayıs Cumartesi:



16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Oğuzhan Aksu)



19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Fatih Tokail)



19.00 Göztepe-Galatasaray (Batuhan Kolak)



25 Mayıs Pazar:



19.00 Bellona Kayserispor- Sipay Bodrum FK (Kadir Sağlam)



19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Atilla Karaoğlan)



19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Gürcan Hasova)



19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Ozan Ergün)



19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)



26 Mayıs Pazartesi:



20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yiğit Arslan)