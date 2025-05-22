Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 37. hafta maç programı
Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, ligin bitimine kalan son 2 maç öncesinde futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'in 37. haftasında 23 Mayıs Cuma günü maç bulunmuyor. Süper Lig'de bu hafta maçlar geçtiğimiz hafta olduğu gibi cumartesi ve pazar günleri oynanacak. Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray bu hafta formalite icabıyla maçlara çıkacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 37. hafta maç programı.
Süper Lig'de bu haftanın maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıklamasına göre, ligde 37. hafta oynanacak maçlar şu şekilde;
SÜPER LİG'DE BU HAFTA
24 Mayıs Cumartesi:
16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Oğuzhan Aksu)
19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Fatih Tokail)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Batuhan Kolak)
25 Mayıs Pazar:
19.00 Bellona Kayserispor- Sipay Bodrum FK (Kadir Sağlam)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Atilla Karaoğlan)
19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Gürcan Hasova)
19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Ozan Ergün)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)
26 Mayıs Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yiğit Arslan)
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