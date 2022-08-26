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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 4. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi futbolseverler tarafından beklenen maçlar arasında yer alıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig maç fikstürü.

Haberler - ntv.com.tr 26.08.2022 - 16:55

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 4. hafta maç fikstürü)

'in 4. haftası yine tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bu hafta Trabzonspor-Galatasaray derbisi ligdeki en önemli maçlardan biri olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 4. hafta maç fikstürü ve puan durumu.

SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ

26 Ağustos Cuma

21.00 Gaziantep FK - FT Antalyaspor

27 Ağustos Cumartesi

19.15 V. Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü
21.45 Adana Demirspor - H. Ümraniyespor
21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor

28 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - A. Hatayspor
19.15 Y. Kayserispor - B. Giresunspor
21.45 Trabzonspor - Galatasaray

29 Ağustos Pazartesi

19.15 A. Konyaspor - Fenerbahçe
21.45 Beşiktaş - DG Sivasspor

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