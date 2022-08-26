Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 4. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'in 4. haftası yine tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bu hafta Trabzonspor-Galatasaray derbisi ligdeki en önemli maçlardan biri olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 4. hafta maç fikstürü ve puan durumu.



SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ



26 Ağustos Cuma



21.00 Gaziantep FK - FT Antalyaspor



27 Ağustos Cumartesi



19.15 V. Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü

21.45 Adana Demirspor - H. Ümraniyespor

21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor



28 Ağustos Pazar



19.15 Kasımpaşa - A. Hatayspor

19.15 Y. Kayserispor - B. Giresunspor

21.45 Trabzonspor - Galatasaray



29 Ağustos Pazartesi



19.15 A. Konyaspor - Fenerbahçe

21.45 Beşiktaş - DG Sivasspor



SÜPER LİG PUAN DURUMU