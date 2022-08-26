Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 4. hafta maç fikstürü)

Haberler - ntv.com.tr 26.08.2022 - 16:55
Süper Lig'in 4. haftası yine tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bu hafta Trabzonspor-Galatasaray derbisi ligdeki en önemli maçlardan biri olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 4. hafta maç fikstürü ve puan durumu.
SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
26 Ağustos Cuma
21.00 Gaziantep FK - FT Antalyaspor
27 Ağustos Cumartesi
19.15 V. Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü
21.45 Adana Demirspor - H. Ümraniyespor
21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor
28 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa - A. Hatayspor
19.15 Y. Kayserispor - B. Giresunspor
21.45 Trabzonspor - Galatasaray
29 Ağustos Pazartesi
19.15 A. Konyaspor - Fenerbahçe
21.45 Beşiktaş - DG Sivasspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU