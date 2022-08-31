NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 5. Hafta maç fikstürü ve puan durumu)

Süper Lig'de büyük heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan 4. hafta maçlarıyla birlikte ligde rekabet iyice kızıştı. Futbolseverler, Süper Lig'in 5. haftasında hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Haberler 31.08.2022 - 15:10

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 5. Hafta maç fikstürü ve puan durumu)

İlişkili Haberler

Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri (2022 yaz transfer sezonu)

Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri (2022 yaz transfer sezonu)

'de 5. hafta maç programı belli oldu. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte Beşiktaş kazanmış ve liderlik koltuğuna yerleşmişti. 

'de bu haftanın maç programı belli oldu. İşte Süper Lig 5. Hafta maç fikstürü ve oluşan puan durumu.

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇLARI

2 Eylül Cuma

Ümraniyespor-Trabzonspor 21.00

3 Eylül Cumartesi

Başakşehir-Alanyaspor 19.15
Sivasspor-Karagümrük 19.15
Fenerbahçe-Kayserispor 21.45
Giresunspor-Konyaspor 21.45

4 Eylül Pazar

Hatayspor-Adana Demirspor 19.15
Antalyaspor-Kasımpaşa 21.45
Ankaragücü-Beşiktaş 21.45

5 Eylül Pazartesi

Galatasaray-Gaziantep FK 21.00

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de 4. hafta sonrası oluşan puan durumu Süper Lig'de 4. hafta sonrası oluşan puan durumu

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...