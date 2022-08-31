Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 5. Hafta maç fikstürü ve puan durumu)

Süper Lig'de 5. hafta maç programı belli oldu. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte Beşiktaş kazanmış ve liderlik koltuğuna yerleşmişti.

Süper Lig'de bu haftanın maç programı belli oldu. İşte Süper Lig 5. Hafta maç fikstürü ve oluşan puan durumu.



SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇLARI



2 Eylül Cuma



Ümraniyespor-Trabzonspor 21.00



3 Eylül Cumartesi



Başakşehir-Alanyaspor 19.15

Sivasspor-Karagümrük 19.15

Fenerbahçe-Kayserispor 21.45

Giresunspor-Konyaspor 21.45



4 Eylül Pazar



Hatayspor-Adana Demirspor 19.15

Antalyaspor-Kasımpaşa 21.45

Ankaragücü-Beşiktaş 21.45



5 Eylül Pazartesi



Galatasaray-Gaziantep FK 21.00



SÜPER LİG PUAN DURUMU