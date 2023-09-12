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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 5. hafta maç programı ve güncel puan durumu)

Süper Lig'de bu haftanın maç programı, binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Antalyaspor ile karşı karşıya gelirken, Galatasaray evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Haftanın en kritik maçı ise Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 5. haftanın maç programı ve güncel puan durumu tablosu.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 5. hafta maç programı ve güncel puan durumu)

Trendyol 'in 5. haftasında heyecan dolu maçlar oynanacak. Milli aranın sona ermesinin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bu hafta kritik mücadelelere çıkacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

SÜPER LİG 5. HAFTA PROGRAMI

16 Eylül 2023

17:00 Kayserispor-Gaziantep FK

17:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor

20:00 Galatasaray-Samsunspor

20:00 Adana Demirspor-Pendikspor

17 Eylül 2023

17:00 İstanbulspor-Başakşehir

17:00 Fenerbahçe-Antalyaspor

20:00 Alanyaspor-Kasımpaşa

20:00 Trabzonspor-Beşiktaş

18 Eylül 2023

20:00 Fatih Karagümrük-Hatayspor

20:00 Sivasspor-MKE Ankaragücü

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 5. hafta maç programı ve güncel puan durumu) - 1 Süper Lig 5. hafta güncel puan durumu

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