Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 5. hafta maç programı ve güncel puan durumu)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında heyecan dolu maçlar oynanacak. Milli aranın sona ermesinin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bu hafta kritik mücadelelere çıkacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI
16 Eylül 2023
17:00 Kayserispor-Gaziantep FK
17:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor
20:00 Galatasaray-Samsunspor
20:00 Adana Demirspor-Pendikspor
17 Eylül 2023
17:00 İstanbulspor-Başakşehir
17:00 Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00 Alanyaspor-Kasımpaşa
20:00 Trabzonspor-Beşiktaş
18 Eylül 2023
20:00 Fatih Karagümrük-Hatayspor
20:00 Sivasspor-MKE Ankaragücü
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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