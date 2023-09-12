Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 5. hafta maç programı ve güncel puan durumu)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında heyecan dolu maçlar oynanacak. Milli aranın sona ermesinin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bu hafta kritik mücadelelere çıkacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?



SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI



16 Eylül 2023



17:00 Kayserispor-Gaziantep FK



17:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor



20:00 Galatasaray-Samsunspor



20:00 Adana Demirspor-Pendikspor



17 Eylül 2023



17:00 İstanbulspor-Başakşehir



17:00 Fenerbahçe-Antalyaspor



20:00 Alanyaspor-Kasımpaşa



20:00 Trabzonspor-Beşiktaş



18 Eylül 2023



20:00 Fatih Karagümrük-Hatayspor



20:00 Sivasspor-MKE Ankaragücü



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 5. hafta güncel puan durumu