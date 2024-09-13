Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 5. hafta maçları ve puan durumu)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, yarın yapılacak dört karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG'DE BU HAFTA?



14 Eylül Cumartesi:



17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)



17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)



20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)



15 Eylül Pazar:



17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)



17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)



20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)



16 Eylül Pazartesi:



20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU