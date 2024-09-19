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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 6. hafta maç programı)

Süper Lig'de bu haftanın maç programı, tüm futbolseverler tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 6. hafta maç fikstürü.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 6. hafta maç programı)

Trendyol 'de 6. haftanın programı belli oldu. 6. hafta, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli maçında 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray, derbide karşılaşacak.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de RAMS Başakşehir'in bay geçtiği 6. haftanın maç programı şöyle:

20 Eylül Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)

21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)

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