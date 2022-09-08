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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig. 6. hafta maçları)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı tuttukları takımı destekleyen binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de bu haftanın açılış maçı Alanyaspor ve Ankaragücü arasında oynanacak maçla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 6. hafta maç fikstürü.

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 09:08

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig. 6. hafta maçları)

'in 6. haftasında birbirinden heyecanlı mücadeleler yaşanacak. 9 Eylül Cuma günü başlayacak olan Süper Lig maçlarında bu haftayı bay geçen takım olacak.

Futbolseverler , ve 'un bu haftaki maçlarını merak ediyor. Peki, 'de bu hafta hangi maçlar var?

HAFTANIN BAY GEÇEN TAKIMI FENERBAHÇE

6. haftasında bu haftanın bay geçen takımı olacak. 

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ

9 Eylül Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü

10 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor - Hatayspor
20.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor

11 Eylül Pazar

17.00 Sivasspor - İstanbulspor
20.00 Gaziantep FK - Ümraniyespor
20.00 Kasımpaşa -
20.00 Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor

12 Eylül Pazartesi

19.00 - Medipol Başakşehir
21.00 Adana Demirspor -

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig. 6. hafta maçları) - 1 Süper Lig 6. hafta maçları öncesi oluşan puan durumu

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