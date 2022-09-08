Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig. 6. hafta maçları)

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 09:08
Süper Lig'in 6. haftasında birbirinden heyecanlı mücadeleler yaşanacak. 9 Eylül Cuma günü başlayacak olan Süper Lig maçlarında Fenerbahçe bu haftayı bay geçen takım olacak.
Futbolseverler Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu haftaki maçlarını merak ediyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
HAFTANIN BAY GEÇEN TAKIMI FENERBAHÇE
Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe bu haftanın bay geçen takımı olacak.
SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ
9 Eylül Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü
10 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor - Hatayspor
20.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor
11 Eylül Pazar
17.00 Sivasspor - İstanbulspor
20.00 Gaziantep FK - Ümraniyespor
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray
20.00 Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor
12 Eylül Pazartesi
19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir
21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU