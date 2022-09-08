Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig. 6. hafta maçları)

Süper Lig'in 6. haftasında birbirinden heyecanlı mücadeleler yaşanacak. 9 Eylül Cuma günü başlayacak olan Süper Lig maçlarında Fenerbahçe bu haftayı bay geçen takım olacak.

Futbolseverler Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu haftaki maçlarını merak ediyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

HAFTANIN BAY GEÇEN TAKIMI FENERBAHÇE

Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe bu haftanın bay geçen takımı olacak.

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ



9 Eylül Cuma



20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü



10 Eylül Cumartesi



17.00 Konyaspor - Hatayspor

20.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor



11 Eylül Pazar



17.00 Sivasspor - İstanbulspor

20.00 Gaziantep FK - Ümraniyespor

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray

20.00 Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor



12 Eylül Pazartesi



19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir

21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU