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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 7. Hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de kıyasıya rekabet sürmeye devam ediyor. Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçların ardından puan durumu son görünümünü aldı. Zirve yarışı iyice kızışırken, futbolseverler tarafından 7. hafta haftada oynanacak maçlar merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 10:08

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 7. Hafta maç fikstürü)

'de büyük heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan 6. hafta maçlarıyla birlikte ligde rekabet iyice kızıştı. Futbolseverler, Süper Lig'in 7. haftasında hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI

16 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor (Nef)

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

17 Eylül Cumartesi

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

18 Eylül Pazar

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 7. Hafta maç fikstürü) - 1

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor: 1-1

Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor: 1-1

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-3

Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 0-1

Adana Demirspor-Trabzonspor: 3-2

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