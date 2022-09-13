Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 7. Hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de büyük heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan 6. hafta maçlarıyla birlikte ligde rekabet iyice kızıştı. Futbolseverler, Süper Lig'in 7. haftasında hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI



16 Eylül Cuma



20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor (Nef)



20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)



17 Eylül Cumartesi



17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa (Stat henüz açıklanmadı)



20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



18 Eylül Pazar



17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)



17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)



20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)



20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1



Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-0



VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor: 1-1



Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor: 1-1



Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor: 1-1



Kasımpaşa-Galatasaray: 2-3



Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0



Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 0-1



Adana Demirspor-Trabzonspor: 3-2