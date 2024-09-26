Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 7. hafta programı

Heyecanın giderek arttığı Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu futbolseverlerce merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:



27 Eylül Cuma:



20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)



28 Eylül Cumartesi:



16.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Gain Park)



19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)



29 Eylül Pazar:



16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)



19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)



19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)



30 Eylül Pazartesi:



20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)