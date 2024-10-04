Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 8. hafta maç programı)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı belli oldu.



SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI



Bugün:



20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)



5 Ekim Cumartesi:



13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)



19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)



6 Ekim Pazar:



13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



16.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Yeni Adana)



19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)



19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)



Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.