Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 8. hafta maç programı)
Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Süper Lig'de bu haftayı bay geçen takım Fenerbahçe olacak. Ligin 8. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftası bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı belli oldu.
SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI
Bugün:
20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
5 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)
19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)
6 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Yeni Adana)
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)
19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)
Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.
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