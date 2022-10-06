Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 9. Hafta maç programı)

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Gaziantep FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 9. Hafta maç programı.



SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. haftanın programı şöyle:



Yarın:



20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)



8 Ekim Cumartesi:



14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)



9 Ekim Pazar:



14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)



17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Hatay)



20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)



10 Ekim Pazartesi:



20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)