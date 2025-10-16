Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 9. hafta maç programı belli oldu
Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor. Ligde bu hafta takımlar zirve yarışında kritik puanlar alabilmek için sahaya çıkacak. Ligde hem üst sıraları hem de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleler futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte Süper Lig’in 9. hafta maç programı.
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 18 Ekim günü yapılacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılış maçı Konyaspor ve Kocaelispor arasında saat 14.30'da başlayacak. İşte Süper Lig'de 9. haftanın maç programı.
9. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
18 Ekim Cumartesi
14.30 Konyaspor - Kocaelispor
17.00 Rizespor - Trabzonspor
17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği
20.00 Başakşehir - Galatasaray
19 Ekim Pazar
14.30 Kayserispor - Samsunspor
17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor
17.00 Alanyaspor - Göztepe
20.00 Fenerbahçe - Karagümrük
20 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa
