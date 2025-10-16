NTV.COM.TR

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 9. hafta maç programı belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor. Ligde bu hafta takımlar zirve yarışında kritik puanlar alabilmek için sahaya çıkacak. Ligde hem üst sıraları hem de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleler futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte Süper Lig’in 9. hafta maç programı.

Trendyol 'de 9. hafta heyecanı 18 Ekim günü yapılacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılış maçı Konyaspor ve Kocaelispor arasında saat 14.30'da başlayacak. İşte Süper Lig'de 9. haftanın maç programı.

9. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

18 Ekim Cumartesi

14.30 Konyaspor - Kocaelispor

17.00 Rizespor - Trabzonspor

17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

20.00 Başakşehir - Galatasaray

19 Ekim Pazar

14.30 Kayserispor - Samsunspor

17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor

17.00 Alanyaspor - Göztepe

20.00 Fenerbahçe - Karagümrük

20 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa

