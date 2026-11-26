Süper Lig 'de zirve yarışındaki heyecan 13. hafta itibarıyla devam ediyor. Fenerbahçe pazar akşamı sahasında Erzurumspor FK’yı konuk ederken, Trabzonspor ise pazartesi akşamı İzmir deplasmanında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Haftanın açılış maçlarında Corendon Alanyaspor TÜMOSAN Konyaspor'u, Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek. İki mücadele de saat 20.00'de oynanacak.

Beşiktaş, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

SÜPER LİG'DE 13. HAFTA FİKSTÜRÜ

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'de 13. haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Rgüzel)

20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

28 Kasım Cumartesi:

16.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler (Gaziantep)

29 Kasım Pazar:

13.30 Arca Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

16.00 Eyüpspor-İstanbul Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)

30 Kasım Pazartesi:

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU