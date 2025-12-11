Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Süper Lig'de bu hafta liderlik yarışı iyice kızışacak. Bu hafta lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelirken, Trabzonspor ise Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?