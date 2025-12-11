Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor
11.12.2025 13:01
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Süper Lig'de bu hafta liderlik yarışı iyice kızışacak. Bu hafta lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelirken, Trabzonspor ise Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
SÜPER LİG'DE BU HAFTA
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)
13 Aralık Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)
17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park)
14 Aralık Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)
15 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)