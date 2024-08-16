Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 2. hafta programı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası bugün yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Galatasaray müsabakasıyla başlayacak 2. haftanın programı şöyle:



Bugün:



21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir



17 Ağustos Cumartesi:



19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji



21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Yeni Adana



21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Gürsel Aksel



18 Ağustos Pazar:



19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim



21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Kalyon



21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Tüpraş



19 Ağustos Pazartesi:



21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mersin



21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan



Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek